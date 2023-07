ATP Gstaad: Pedro Cachin holt sich in der Schweiz seinen ersten ATP-Titel

Der Argentinier Pedro Cachin konnte im Finale des ATP-World-Tour-250-Turniers im Schweizer Gstaad gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas für eine persönliche Permiere sorgen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2023, 14:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Premiere für den Argenitinier Pedro Cachin: Der 28-jährige Südamerikaner holte beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Gstaad den ersten ATP-Titel seiner Karriere. In einem Endspiel-Duell zweier Ungesetzter setzte sich der Mann aus Bell Ville nach 2:25 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:0, 7:5 gegen den routinierten Spanier Albert Ramos-Vinolas durch.

In der ob der vermeintlich unspektakulären Finalpaarung dennoch voll besetzten Roy Emerson Arena sah das Publikum eine sehr wechselvolle Partie, was das Momentum der beiden Kontrahenten anbelangte. Allein der Blick auf das endgültige Ergebnis zeigt, wie teils krass die Vorteile der Protagonisten über die komplette Partie hinweg hin und her wogten.

Für Ramos-Vinolas setzte es die achte Endspiel-Niederlage bei seiner insgesamt zwölften Final-Teilnahme. Während Cachin nächste Woche beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Hamburg engagiert ist, schlägt der Iberer als Achtgesetzter beim 250er-Event in Umag auf.

Hier das Einzel-Tableau aus Gstaad.