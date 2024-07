ATP Gstaad: Struff kämpft sich in drei Sätzen ins Halbfinale

Nach 2:16 Minuten hieß es Matchball für Jan-Lennard Struff. Der 34-jährige Deutsche kämpfte sich in drei Sätzen mit 7:5, 3:6 und 6:3 in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 14:44 Uhr

Jan-Lennard Struff und Sand- Das passt einfach. Zum zweiten Mal in diesem Jahr steht der Deutsche in einem ATP-Tour-Halbfinale,

Bei 28 Gard im Schweizer Gstaad trafen Jan-Lennard Struff und der Argentinier Tomas Martin Etcheverry zum ersten Mal auf der ATP-Tour aufeinander. Rein Statistisch gesehen liegen beide Spieler eng nebeneinander: Struff geht als 37. der Weltrangliste an den Start, Etcheverry als Weltranglisten 32. Kein Wunder also, dass das Ergebnis äußerst knapp ausfiel.

Lange Ballwechsel und variable Spielzüge bestimmten das Drei-Satz-Match. Nur der erste Aufschlag wollte bei beiden Spielern nicht konstant funktionieren. Im ersten Satz trafen sich beide Spieler auf Augenhöhen und trotz vereinzelter Breakchancen, gelang keinem der beiden Spieler ihrem Gegner einen Satz abzunehmen- Bis zum 5:5. Struff nutzte die vierte Breakchance des ersten Satzes und ging mit 6:5 in Führung. Mit dem ersten Satzball machte der 34-jährige die erste Runde mit 7:5 zu.

Im zweiten Satz konnte der Argentinier mit einem stärkeren Aufschlag überzeugen und erkämpfte sich sehr zügig den zweiten Satz mit 6:2. “Struffi” musste etwas an seinem Spiel ändern, um im Match zu bleiben. Und das gelang dem Deutschen hervorragend. Bei 5:3 und eigenem Aufschlag verwandelte der fünfgesetzte Struff seinen zweiten Matchball.

Im Halbfinale wartet der Qualifikant Quentin Halys auf den Deutschen. Topgesetzter Tsitsipas tritt ab 15:00 Uhr gegen den siebtgesetzten Fabio an.