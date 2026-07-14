ATP Gstaad: Tsitsipas feiert Überraschungserfolg zum Auftakt

Stefanos Tsitsipas hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad etwas überraschend gegen den an Position fünf gesetzten Ignacio Buse gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2026, 18:29 Uhr

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Stefanos Tsitsipas ist mit einer Bilanz von 17 Siegen und 15 Niederlagen in der Spielzeit 2026 in das ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad gestartet. Das erstaunlich souveräne 6:4 und 6.4 gegen Ignacio Buse zählt da wohl zu den besseren Matcherfolgen in diesem Jahr. Schließlich konnte der Peruaner ja vor wenigen Wochen den Titel in Hamburg holen und war in Gstaad an Position fünf gesetzt gestartet.

Und die weiteren Aussichten für Tsitsipas stehen in den Schweizer Bergen nicht schlecht. Denn nun geht es gegen Lokalmatador Jerome Kym, der sich im Duell mit Landsmann Dylan Dietrich hauchzart mit 7:6 (3), 2:6 und 7:6 (5) behaupten konnte.

Bublik eröffnet gegen Halys

Früher am Nachmittag hatte sich Yannick Hanfmann mit einem 7:6 (6) und 6:1 gegen Pedro Martinez seinen Platz im Achtelfinale gesichert. Hanfmann spielt dort gegen Valentin Vacherot.

An Position eins gesetzt ist in diesem Jahr der Titelverteidiger: Alexander Bublik nämlich. Der Kasache kennt seit heute seinen Auftaktgegner - es wird Quentin Halys sein. Der Franzose gewann seine erste Runde gegen den jungen Italiener Federico Cina mit 6.3, 3:6 und 7:6 (6).

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad