ATP: Gute Freunde - Gemeinsames Training von Djokovic und Medvedev

Im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy trafen sich Novak Djokovic und Daniil Medvedev zu einer seltenen gemeinsamen Trainingseinheit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 18:44 Uhr

© Twitter Daniil Medvedev und Novak Djokovic trafen sich an der Cote d'Azur zu einem gemeinsamen Training

Während Daniil Medvedev zuletzt beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells zum Schläger gegriffen hatte, war Novak Djokovic seit seiner US-Open-Finalniederlage nicht mehr auf der Tour tätig. Um sich vernünftig auf das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy vorzubereiten, legten die beiden Top-Spieler kurz vor Turnierstart eine gemeinsame Trainingseinheit an der französischen Cote d’Azur ein.

Training und gute Unterhaltung

„Seitdem ich in den Top 10 stehe, habe ich keine Trainingssession mehr mit ihm gespielt. Ich wusste nicht, was ich zu erwarten habe, ich wusste nicht, ob er viel trainiert hat, oder nicht“, erzählte Medvedev ATPtour.com. Seit dem dramatischen Endspiel bei den diesjährigen US Open hatten sich die Pfade der beiden Weltranglisten-Nachbarn nicht mehr gekreuzt.

„Ich habe damit gerechnet, dass es eine gute Trainingseinheit wird, und es war wundervoll. Wir haben zwei Stunden lang gespielt, ein Satz, es war toll. Dann haben wir noch für 15, 20 Minuten geredet, ich unterhalte mich gerne mit ihm“, so der 25-jährige Russe. Und er verriet: „Ich denke, ich kann sagen, dass er ein Freund ist. Es ist wirklich selten, dass die Nummern eins und zwei eine gemeinsame Trainingseinheit spielen.“