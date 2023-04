ATP: Gute Nachrichten von den deutschen Sandplatzturnieren in München und Hamburg

Fans der deutschen Sandplatz-Turniere in München und Hamburg dürfen sich freuen. Während das Event in Bayern auch dieses Jahr für alle per Free-TV bzw. -Stream zugänglich sein wird, wurde für die Veranstaltung im hohen Norden der erste prominente Fixstarter bekanntgegeben.

© Getty Images Das Turnier in München wird im frei zugänglich mittels Stream und TV vom Bayerischen Rundfunk übertragen

Gute Nachrichten für deutsche Tennis-Fans: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt das prominent besetzte ATP-Turnier in München (17. bis 23. April), bei dem mit Alexander Zverev auch die deutsche Nummer eins an den Start geht. An den ersten fünf Turniertagen werden täglich jeweils zwei Matches unter BR24Sport im Livestream zu sehen sein, die Halbfinals am Samstag (22. April) sowie das Finale Tags darauf laufen zudem im BR Fernsehen.

Ruud startet fix in Hamburg

Neben Zverev schlagen in München auch dessen Davis-Cup-Teamkollegen Jan-Lennard Struff und Oscar Otte auf. Das internationale Teilnehmerfeld wird von Vorjahressieger Holger Rune aus Dänemark sowie Taylor Fritz aus den USA angeführt - beide stehen aktuell in den Top Ten der Weltrangliste.

Und eine weitere erfreuliche Meldung gibt es aus der Hansestadt Hamburg: Der norwegische Weltranglistenvierte Casper Ruud hat als erster Top-Ten-Spieler seine Zusage für das ATP-World-Tour-500-Turnier (22. bis 30. Juli) am Hamburger Rothenbaum gegeben. Der 24-Jährige, der zuletzt das Finale von Estoril gewann, gilt nach den beiden Spaniern Rafael Nadal und Carlos Alcaraz als zurzeit bester Sandplatzspieler der Welt. Ruud ist zudem einer der Protagonisten in der ersten Staffel der Netflix-Serie "Break Point".