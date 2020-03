ATP hält trotz Corona-Virus an Turnierplan fest - noch

Aktuell geht die Spielervereinigung ATP davon aus, dass die geplanten Turniere auf der Tennistour auch tatsächlich in Szene gehen werden. Das ließ der neue Chef Andrea Gaudenzi über die sozialen Medien verlautbaren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2020, 07:56 Uhr

© Getty Images Im Hard Rock Stadium soll gespielt werden

Andrea Gaudenzi ist erst seit Jahresbeginn im Amt. Zeit zur Eingewöhnung hat der neue ATP-Boss und frühere Spitzenspieler aber nicht. Denn die augenblickliche Situation mit der Bedrohung durch das Corona-Virus stellt eine neue Herausforderung dar. An die ATP, an alle Veranstalter von Sport-Events. Gaudenzi wird als Italiener sicherlich besonders aufmerksam die neuesten Entwicklungen verfolgen, denn die Serie A hat ihren Spielbetrieb für´s Erste einmal stillgelegt.

Dennoch geht die ATP, Stand Montag, davon aus, nach der Absage von Indian Wells wie geplant mit dem Turnierkalender fortfahren zu können. Man bedauere die Absage des ersten ATP-Masters-1000-Turniers des Jahres, schrieb Gaudenzi, und evaluiere die Situation täglich neu. Im Moment aber gäbe es keine weiteren Änderungen im Kalender. Oberste Priorität habe aber natürlich die Gesundheit der Spieler und aller übrigen Beteiligten.

Dazu passend haben die Miami Open, das nächste planmäßige Highlight im Tennisjahr 2020, ein Statement veröffentlicht, wonach an der Austragung des Events festgehalten wird. Was insofern beachtenswert ist, als dass in der Region um die Metropole in Florida wesentlich mehr bestätigte Corona-Fälle aufgetreten sind als im Einzugsgebiet von Indian Wells.

Für die europäischen Turniere heißt es zunächst einmal abwarten. Der erste große Test könnte ab 12. April anstehen: Da soll nämlich das traditionsreiche Event in Monte Carlo seinen Ausgang nehmen. Und die Nähe zu Italien könnte Spielern, Fans, Veranstaltern hier einen Strich durch die Rechnung machen.