ATP Halle: Krawietz schon im Finale, Pütz kann morgen nachziehen

Kevin Krawietz hat mit Partner Horia Tecau das Endspiel im Doppel beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen erreicht. Tim Pütz steht auch schon im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2021, 16:01 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz spielt am Sonntag in Halle um den Titel

Gegen Ende des ersten Satzes im Match zwischen Kevin Krawietz und Horia Tecau gegen Sander Gille und Joran Vliegen zogen ein paar Wolken über der Anlage in HalleWestfalen auf. Eine kurze, willkommene Abkühlung an einem Tag, an dem wieder hochsommerliche Temperaturen herrschten. Die beiden Belgier wehrten sich tapfer, ein Doppelfehler von Gille bescherte Krawietz/Tecau den ersten Satz im Tiebreak, am Ende stand ein 7:6 (6) und 7:5. Damit steht der zweimalige Sieger der French Open mit seinem rumänischen Partner im Endspiel. Und wird erst am Samstag erfahren, gegen wen es geht.

Die Chancen, dass es sich dabei um Krawietz´ Landsmann Tim Pütz und dessen Partner Michael Venus handelt, sind nicht schlecht. Pütz/Venus gewannen gegen Austin Krajicek und Sam Querrey mit 6:3 und 6:4. Und spielen am Samstag im zweiten Halbfinale von Halle entweder gegen Félix Auger-Aliassime oder gegen Jonathan Erlich und Lloyd Harris.

