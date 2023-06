ATP Halle: Medvedev und Tsitsipas am Montag, Zverev gegen Thiem am Dienstag

Beim ATP-World-Tour-500-Rasenturnier in Halle/Westfalen greifen die Top-Favoriten Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas bereits am Montag ins Geschehen ein. Das deutsch-österreichische Duell zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem steigt am Dienstag.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2023, 19:24 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev bekommt es in Runde eins mit dem US-Amerikaner Marcos Giron zu tun

Obwohl Sonntagvormittag das Tableau des ATP-World-Tour-500-Events in Halle/Westfalen durch die verletzungsbedingte Absage von Felix Auger-Aliassime noch einmal ordentlich durcheinander gewirbelt wurde, haben sich die Turnierverantwortlichen nicht Lumpen lassen und am Sonntagnachmittag gleich die Spielpläne der ersten beiden Hauptwettbewerbstage veröffentlicht - offiziell zu sehen ist mittlerweile allerdings nur noch die Abfolge für den Montag.

Wie berichtet treffen sich, aufgrund des kurzfristigen Rückzugs des Weltranglisten-Elften Kanadiers, Alexander Zverev und Dominic Thiem zu einem zünftigen deutsch-österreichischen Leckerbissen in Runde eins, wobei aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen der Hamburger in der Prognose ganz klar die Nase vorn hat. Das Match-Up zwischen den Weltranglisten-Nummern 23 und 89 steht für die Zuschauer in der OWL Arena allerdings erst am Dienstags-Menü - wenn der kurze Sneak-Peek gestimmt hat, dann als dritte Partie nach 12:00 Uhr.

Daniil Medvedev als Höhepunkt an Tag eins

Jedenfalls können sich die Partien am morgigen Montag mehr als nur sehen lassen: Zunächst greift der deutsche Wildcard-Spieler Oscar Otte zum Schläger und fordert den Serben Laslo Djere zum pünktlichen High-Noon-Duell heraus. Danach möchte Denis Shapovalov gegen den mit einem Protected Ranking ausgestatteten Südafrikaner Llyod Harris reüssieren. Der ehemalige Weltranglisten-31. aus Cape Town befindet sich nach längerer Verletzungspause nur noch auf Rang 296 des ATP-Rankings.

Danach dann der erste große Star-Spieler der diesjährigen 30. Auflage: Stefanos Tsitsipas per Wildcard als Nummer zwei in den Turnierraster gerutscht, bekommt es mit dem Franzosen Gregoire Barrere zu tun. Und zum krönenden Abschluss liefert sich Turnierfavorit Daniil Medvedev eine heiße Rasenschlacht mit dem US-Amerikaner Marcos Giron, der sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hat. Medev erreichte 2022 in Halle/Westaflen das Endspiel, musste sich dort allerdings dem Polen Hubert Hurkacz klar in zwei Sätzen 1:6, 4:6 geschlagen geben.

