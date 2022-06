ATP: Halle/Westfalen und Queen's - Die Rasensaison nimmt Fahrt auf

Mit den beiden 500er-Turnieren in Halle/Westfalen und im Londoner Queen's Club nimmt die Rasensaison auf der ATP-Tour in dieser Woche so richtig Fahrt auf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 09:04 Uhr

© Getty Images Wer sichert sich den Titel in Halle/Westfalen?

Wimbledon steht vor der Tür. Bereits in zwei Wochen beginnt im Mekka das Tennissports das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres, dementsprechend gut sind die Teilnehmerfelder bei den dieser Tage stattfindenden 500er-Events in Halle/Westfalen und im Londoner Queen's Club besetzt.

In Deutschland geht mit Daniil Medvedev sogar die Nummer eins der Welt an den Start. Der Russe darf in Wimbledon aufgrund des Ausschlusses russicher und belarussischer Spieler zwar nicht spielen, die Rasensaison wollte sich der amtierende US-Open-Champion dennoch nicht entgehen lassen. In der Vorwoche verlor Medvedev im Finale des ATP-250-Turniers in s'-Hertogenbosch gegen Überaschungsmann Tim van Rijthoven.

Und auch die erste Aufgabe in Halle/Westfalen hat es für Medvedev in sich, bekommt er es doch mit dem ehemaligen Top-Ten-Mann David Goffin zu tun. Nummer zwei des Turniers ist Stefanos Tsitsipas, der bereits in Runde zwei auf Nick Kyrgios treffen könnte. Titelverteidiger Ugo Humbert misst sich zum Auftakt mit Radu Albot.

Im Queen's Club führt French-Open-Finalist Casper Ruud das Feld an, der Turnierfavorit befindet sich allerdings auf der anderen Seite des Tableaus. Denn Matteo Berrettini gewann am Sonntag nicht nur das Event in Stuttgart, sondern geht in London auch als Titelverteidiger an den Start. Die Auslosung meinte es mit dem Italiener allerdings nicht besonders gut: Nach einem potentiell kniffligen Auftaktduell gegen Dan Evans könnte Berrettini bereits in Runde zwei auf Stuttgart-Finalgegner Andy Murray treffen.

Das Einzel-Tableau in Halle/Westfalen

Das Einzel-Tableau in London