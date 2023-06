ATP HalleWestfalen: Auftaktsieg für Daniil Medvedev

Daniil Medvedev siegte zum Auftakt beim ATP-Turnier in Halle in zwei ungefährdeten Sätzen gegen Marcus Giron 6:4, 6:3.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.06.2023, 22:34 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev siegte zum Auftakt in HalleWestfalen mühelos

Der in Halle topgesetzte Daniil Medvedev wurde gegen den Amerikaner Marcus Giron (ATP Ranking 57) nur phasenweise gefordert. Medvedev, der letztes Jahr in Halle im Finale Hubert Hurkarcz unterlag, ließ sich seinen Aufschlag im gesamten Match nicht abnehmen, konnte jedoch selbst in beiden Sätzen seinem Kontrahenten den Aufschlag abnehmen.

Giron zeigte sich von Beginn an unbeeindruckt und versuchte Medvedev offensiv zu attackieren. Hin und wieder gelang es Giron auch die Nummer drei im Ranking unter Druck zu setzen, jedoch nutzte der Amerikaner seine Breakbälle nicht, um das Match zu seinen Gunsten entscheiden zu können. Daniil Medvedev bewies zudem mit fortlaufender Spielzeit die bessere Konzentration im Match.

Mitte des zweiten Satzes sicherte sich Medvedev das Break mit der besseren Ausdauer auch im mentalen Bereich in den längeren Ballwechseln. Die Fehlerquote seines Kontrahenten nahm entsprechend zu. Anschließend servierte Daniil Medvedev ungefährdet zum 5:3 und breakte direkt danach Giron erneut. Nach 1:10 Stunde konnte sich Medvedev zum Siegerinterview auf dem Centre Court bereitmachen und einen mühelosen Auftaktsieg feiern..

Für Medvedev geht es in der zweiten Runde gegen den Serben Laslo Djere (ATP Ranking 65), der am Vormittag Oscar Otte besiegen konnte.

