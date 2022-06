ATP HalleWestfalen: Nick Kyrgios wirft Stefanos Tsitsipas raus

Nick Kyrgios ist beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen ins Viertelfinale eingezogen. Der Australier bezwang die Nummer zwei des Turniers, Stefanos Tsitsipas, mit 5:7, 6;:2 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 18:09 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios steht in HalleWestfalen im Viertelfinale

Erster Auftritt von Nick Kyrgios beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen. Und nach dem 5:7, 6:2 und 6:4 gegen Stefanos Tsitsipas muss man sagen: Der Australier spielt um den Turniersieg mit. Zuletzt in Stuttgart war Kyrgios ja erst im Halbfinale an Andy Murray gescheitert. In Runde eins hatte der Australian-Open-Champion im Doppel Daniel Altmaier besiegt. Am Freitag geht es für Kyrgios gegen Pablo Carreno Busta, der nach Holger Rune mit Sebastian Korda den nächsten Youngster in die Schranken weisen konnte.

Ganz ohne Drama ging es natürlich auch diesmal nicht. So erhielt Kyrgios eine Verwarnung, weil er Tsitsipas zu lange mit dessen Aufschlag warten ließ. Kyrgios fing seine Emotionen aber wieder ein und muss auf Rasen auch gegen Carreno Busta als leichter Favorit gelten.

Turnierfavorit Daniil Medvedev ist souverän in den Einzel-Wettbewerb eingestiegen. Der Russe besiegte David Goffin mit 6:3 und 6:2 und spielt am Donnerstag gegen Ilya Ivashka. Schon im Viertelfinale steht Hubert Hurkacz, der gegen Titelverteidiger Ugo Humbert aus Frankreich mit 7:6 (5) und 6:3 gewann.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen