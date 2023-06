ATP HalleWestfalen: Zverev steht im Halbfinale

Alexander Zverev steht im Halbfinale in beim ATP-500er-Event in Halle. 7:5, 6:3 lautete der Endstand gegen Nicolas Jarry.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 15:57 Uhr

© Getty Images Steht im Halbfinale von Halle: Alexander Zverev bezwang Nicolas Jarry.

Hartes Stück Arbeit für den letzten Deutschen im Turnier. Nach 1:55 verwandelte Zverev den zweiten Matchball der Partie. Mit einem guten Service im ersten Satz ergab sich für Jarry keine Möglichkeiten Mitte des ersten Satzes konnte der gebürtige Hamburger drei Breakchancen nicht nutzen.

Der zweite Satz wurde dann umso schneller deutlich: Zverev gelang sofort das Break und stellte auf 3:0. Jarry, der nun deutlich mehr Mühe aufwenden musste, um ins Spiel zu finden, lief so von Beginn an einem Rückstand hinterher, den Zverev nicht mehr hergeben sollte. Weiterhin servierte Zverev stabil, gab seinem Kontrahenten jedoch im siebten Spiel Breakmöglichkeiten, um sich in das Match zurückzukämpfen. Dieser behielt auch nach mehrmaligem Einstand das Vertrauen in seinen Aufschlag und stellte auf 5:2. Anschließend servierte Zverev beim Stand von 5:3 zum Match und gab Nicolas Jarry erneut die Chance auf ein Break. Trotz vieler zweiter Aufschläge befreite Zverev sich erneut aus der Situation und beendete das Match als Sieger.

Zverev nun gegen Bublik

Für den Deutschen geht es nach der konzentrierten Leistung am Samstag im Halbfinale nun gegen den Kasachen Alexander Bublik, der nach Aufgabe von jannik Sinner in das Halbfinale eingezogen war. In der Gesamtbilanz gegeneinander liegt Bublik nach drei Begegnungen mit 2:1 vorne. Der einzige Sieg gegen Bublik gelang dem Deutschen im April in Monte Carlo. Auf Rasen gab es bisher kein Duell gegeneinander.

