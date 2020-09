ATP Hamburg: Andrey Rublev gewinnt nach Comeback Finale gegen Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev hat das ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg gewonnen: Der Russe besiegte nach Rückstand im dritten Satz Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 3:6 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.09.2020, 14:43 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev hat im Hamburg-Finale ein großes Comeback geliefert

Im vergangenen Jahr musste sich Andrey Rublev im Endspiel am Hamburger Rothenbaum noch Nikoloz Basilashvili geschlagen geben, 2020 aber trug sich der Russe in die Siegerliste des traditionsreichen Turniers ein. Rublev schaffte gegen Stefanos Tsitsipas ein bemerkenswertes Comeback und gewann mit 6:4, 3:6 und 7:5. Für Rublev war es nach Adelaide und Doha bereits der dritte Titel in diesem Jahr.

Rublev gelang der bessere Start ins Match, immer wieder war Tsitsipas vor allem auf seiner Rückhandseite in der Defensive. Mit Fortdauer des Spiels machte sich die größere Variabilität von Tsitsipas immer mehr bezahlt, der regierende ATP-Weltmeister schaffte den Satzausgleich.

Tsitsipas schlägt auf den Turniersieg auf

Der Entscheidungssatz geriet zur Nervenschlacht: Tsitsipas schaffte ein frühes Break, Rublev glich nach mehreren vergebenen Chancen zum 2:2 aus. Nur um seinen Aufschlag gleich wieder abzugeben. Das nächste Comeback gab es, als Tsitsipas beim Stand von 5:4 auf den Turniersieg aufschlug. Rublev aber nutzte seine zweite Chance zum Rebreak, schaute danach nicht mehr zurück. Nach 2:19 Stunden Spielzeit durfte sich der 22-jährige Moskauer feiern lassen.

Für beide Spieler heißt es nun, schleunigst nach Paris zu reisen. Dort trifft Stefanos Tsitsipas in Runde eins der French Open 2020 auf den Spanier Jaume Munar, Andrey Rublev bekommt es mit Sam Querrey aus den USA zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg