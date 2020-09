ATP Hamburg: Casper Ruud und Ugo Humbert komplettieren Viertelfinale

Casper Ruud und Ugo Humbert sind souverän ins Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Hamburg eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.09.2020, 19:57 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hatte mit Fabio Fognini kaum Probleme

Ruud, der bereits in der vergangenen Woche mit einem Halbfinal-Einzug in Rom auf sich aufmerksam gemacht hatte, besiegte Fabio Fognini locker mit 6:3 und 6:3. Der Norweger bekommt es nun mit Ugo Humbert zu tun.

Der Franzose schlug Jiri Vesely mit 6:4 und 6:3 - zum Auftakt hatte der 22-Jährige den topgesetzten Daniil Medvedev aus dem Turnier genommen.

Bereits früher am Donnerstag konnten Stefanos Tsitsipas und Dusan Lajovic Siege einfahren. Diese beiden treffen in der Runde der letzten Acht nun aufeinander. Die beiden anderen Viertelfinal-Begegnungen lauten Roberto Bautista Agut vs. Andrey Rublev und Alexander Bublik vs. Cristian Garin.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg