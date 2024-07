ATP Hamburg: Frantzen/Jebens ringen ehemalige Major-Champions nieder

Das deutsche Doppel Constantin Frantzen und Hendrik Jebens zeigte in seinem Auftakt-Match gegen das australische Weltklasse Doppel Ebden/Peers wahre Comeback-Qualitäten und siegte im entscheidenden Match-Tiebreak.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.07.2024, 17:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf

Von Dietmar Kaspar aus Hamburg

Die Meriten ihrer Gegner lesen sich mehr als beeindruckend. Sowohl Mathew Ebden als aktuelle Nr. 3 der Doppel-Weltrangliste, wie auch John Peers als ehemalige Nr. 2 im Ranking stemmten schon Siegestrophäen bei Grand-Slam-Turnieren in die Höhe.

Dennoch ging das deutsche Duo nach ihrem Viertelfinaleinzug in Wimbledon voller Selbstvertrauen in die Partie. Im ersten Satz mussten sie früh ihren Aufschlag abgeben und konnten das Break bis zum Satzende nicht mehr kompensieren.

Der zweite Akt gestaltete sich ohne Breaks komplett ausgeglichen, weshalb die Entscheidung im Tiebreak fiel, in dem das DTB-Duo diesmal das bessere Ende für sich hatte. Der fällige Match-Tiebreak sollte sich zu einem wahren Krimi entwickeln. Das an Position 4 gesetzte australische Doppel erspielte sich eine 6:3-Führung, ehe Frantzen/Jabens mit spektakulären Schlägen zurückkehrten und mit sieben Punkt-Gewinnen in Folge den 4:6, 7:5, 10:6-Erfolg fixieren konnten.

Hier das Doppel-Tableau aus Hamburg