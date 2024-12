ATP Hamburg: Jan-Lennard Struff ist 2025 wieder am Start!

Publikumsliebling Jan-Lennard Struff kommt 2025 wieder an den Rothenbaum - Deutschlands Nummer 2 zum 15. Mal in Hamburg am Start.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 17:59 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff wird 2025 in Hamburg aufschlagen

Das ist ein echtes Highlight für alle deutschen Tennisfans: Jan-Lennard Struff hat kurz vor Weihnachten seine Zusage für die Hamburg Open (17.- 24. Mai 2025) gegeben. Somit bekommt das Teilnehmerfeld des ATP-500er-Turniers weitere Konturen. Vor kurzem hatte schon Weltklassespieler Andrey Rublev sein Kommen angekündigt. Rublev wird in der Herren-Weltrangliste momentan auf Position acht geführt. Die Bekanntgabe von weiteren Top-Spielern für das Turnier in Hamburg folgt in den nächsten Wochen.

Mit Jan-Lennard Struff kommt im Mai ein absoluter Publikumsliebling zurück zu einem seiner Lieblingsturniere. Deutschlands Nummer 2 wird bereits zum 15. Mal am Rothenbaum aufschlagen. Zwei Mal schaffte er es an der Hallerstraße bis ins Achtelfinale.

„Ich freue mich sehr darauf, wieder nach Hamburg zu kommen. Es ist ein sehr attraktives Turnier, bei dem ich gerne spiele. Vor allem der Centre Court ist grandios“, sagt Struff in einem Statement zu seinem Kommen. „Hamburg ist auch eine schöne Stadt, in die ich immer gerne komme. Diese Stadt ist etwas Besonderes für mich, weil meine Großmutter hier geboren wurde und ich auch einige Freunde habe, die hier leben. Jetzt, wo das Turnier im Mai stattfindet, ist es für mich sogar noch spezieller, weil es den früheren Masters-Termin wieder hat. Das weckt in mir großartige Erinnerungen. Ich freue mich schon sehr darauf, 2025 wiederzukommen“, so Struff weiter.

Struff schlägt Shapovalov im Davis Cup

Seit knapp 14 Jahren ist Struff nun Tennisprofi – 2024 gelang dem sympathischen „Tennis-Arbeiter" mit dem überragenden Aufschlagspiel dann der lang ersehnte erste Karrieretitel. Beim ATP-Turnier in München räumte der 34-Jährige auf Sand bei seinem Triumphzug gleich mehrere Weltklassespieler aus dem Weg. Im Finale schlug er schließlich den Amerikaner Taylor Fritz. Struff spielt gerne auf Sand. Für Hamburg sind das schon gute Voraussetzungen.

„Wir freuen uns sehr, Jan-Lennard Struff wieder bei den Hamburg Open begrüßen zu dürfen. Seine langjährige Karriere ist ein Beweis für sein Talent und seine Entschlossenheit, und es ist immer eine Freude, ihn auf heimischem Boden spielen zu sehen“, so Turnierdirektor Enric Molina Mur. „’Struffi’ ist auch eine Inspiration für viele junge deutsche Nachwuchsspieler. Sein Kommen spiegelt unser kontinuierliches Engagement zur Unterstützung des deutschen Tennissports wider, indem wir ihnen eine Plattform bieten, ihr Können auf höchstem Niveau zu präsentieren. Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr mit vielen deutschen Top-Talenten auf den Courts am Rothenbaum“, so Molina Mur weiter.

Struff sorgte zuletzt für Furore, als er das furiose deutsche Tennisteam in Abwesenheit von Alexander Zverev als deutsche Nummer eins beim Davis Cup in Malaga Mitte November bis ins Halbfinale führen konnte. In Erinnerung bleibt vor allem sein Sieg über den Kanadier Denis Shapovalov, den er in einem atemberaubenden Match in drei engen Sätzen bezwang.

Am Rothenbaum schlug „Struffi“ zuletzt 2022 auf. Damals verlor er sein erstes Match gegen Karen Khachanov, übrigens genau wie 2020, als er ebenfalls Khachanov früh unterlag. Dieses Mal hat sich 1,93 Meter große Profi mehr vorgenommen. Und die Vorfreude, ein Turnier vor eigenem Publikum spielen zu dürfen, ist natürlich riesengroß.