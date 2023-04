ATP Hamburg: ServusTV auch in diesem Jahr exklusiver TV-Partner

Die Hamburg European Open ab dem 23. Juli live und exklusiv bei ServusTV Deutschland und ServusTV On.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.04.2023, 13:14 Uhr

© Alexander Scheuber/Hamburg European Open Die Bilder vom Hamburger Rothenbaum kommen auch 2023 von Servus TV

Zurück am Hamburger Rothenbaum: ServusTV Deutschland ist erneut offizieller Free-TV- und Medienpartner der Hamburg European Open und sichert sich damit auch 2023 die Übertragungsrechte für das größte und traditionsreichste Turnier Deutschlands. Wie bereits im vergangenen Jahr wird das Hamburger Tennisspektakel als „Combined Event“ ausgetragen. Der Sender zeigt das WTA-250er-Turnier und das ATP-500er-Event ab dem 24. Juli live und exklusiv im Free-TV. Die ersten Hauptfeld-Aufschläge der Damen sind bereits ab dem 23. Juli live auf der Streaming-Plattform ServusTV On zu sehen.

Noch weniger als 100 Tage bis zur 117. Auflage der Hamburg European Open! Im vergangenen Jahr wurde der Sandplatzklassiker am Rothenbaum, der außerhalb der Grand Slams das zweitälteste Profi-Tennis-Turnier der Welt ist, erstmals seit 1978 wieder als kombiniertes Damen- und Herren-Turnier ausgetragen. Auch 2023 schlagen die deutschen und internationalen Top-Spielerinnen und -Spieler zeitgleich in der Hansestadt auf.

„Das herausragende internationale Spieler- und Spielerinnenfeld des vergangenen Jahres macht deutlich, welchen Stellenwert das Turnier in der Tennis-Szene hat. Auch dieses Jahr haben bereits Top-Athleten wie der norwegische Sandplatzprinz Casper Ruud für das Turnier zugesagt. Mit der Live-Übertragung der Hamburg European Open knüpfen wir an den letzten Tennissommer an und freuen uns, erneut als Medienpartner die Spiele in die deutschen Wohnzimmer zu bringen“, sagt David Morgenbesser, Managing Director bei ServusTV.

Schett, Kas und Nössing im Einsatz

ServusTV Deutschland überträgt ab Montag, den 24. Juli, täglich alle Centre-Court-Matches von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr live und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On. Auf der Streaming-Plattform sind darüber hinaus auch die ersten Hauptfeldmatches des WTA-250er-Events am 23. Juli sowie alle Turnier-Partien nach 18:00 Uhr zu sehen.

„Tennis gehört ins deutsche Free-TV, das haben wir immer betont. Mit ServusTV Deutschland haben wir einen bewährten Partner mit hoher Tenniskompetenz, dem auch unser Damenturnier sehr wichtig ist. ServusTV hat sich in den vergangenen Jahren zum führenden Tennissender im deutschsprachigen Raum entwickelt. Wir freuen uns auf erstklassige Übertragungen“, sagt Turnierdirektorin Sandra Reichel.

Vor Ort moderiert wie im Vorjahr Birgit Nössing gemeinsam mit ServusTV-Expertin Barbara Schett, die als ehemalige Weltranglisten-Siebte spannende Insights liefert. Es kommentiert Philipp Eger, unterstützt durch Co-Kommentator und Tennisexperte Christopher Kas.