ATP Hamburg: Zverev startet gegen Qualifikant/Struff gegen Engel

Die Auslosung bei den Bitpanda Hamburg Open haben dem Weltranglisten-2. Alexander Zverev zum Auftakt beim Heimspiel einen Qualifikanten beschert. In der Hälfte des 28-jährigen befindet sich auch der ehemalige Champion Andrey Rublev. „Angstgegner“ Francisco Cerundolo könnte frühestens im Finale anstehen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.05.2025, 14:48 Uhr

© Getty Images Nach 2023 möchte Alexander Zverev auch in diesem Jahr beim ATP-Turnier in Hamburg triumphieren.

Die Würfel für das Hauptfeld bei den Bitpanda Hamburg Open sind gefallen. Dabei hält die Auslosung des ATP-500er-Events für Alexander Zverev, der 2023 den Titel beim Heimspiel erringen konnte, zum Auftakt einen Qualifikanten bereit. In der zweiten Runde könnte es für den deutschen Davis-Cup-Spieler gegen den Franzosen Alexandre Muller gehen, der es in der ersten Runde ebenfalls mit einen Qualifikanten zu tun bekommt. Potenzieller Viertelfinalgegner wäre laut Setzliste der Kanadier Felix Auger-Aliassime als Nr. 6 des Turniers, der zum Auftakt vom Kempener Daniel Altmaier herausgefordert wird. Zudem noch in der Hälfte des Olympiasiegers von Tokio der an Nr. 3 gesetzte Andrey Rublev, der 2020 in der Hansestadt triumphieren konnte, und der an Position 7 geführte Brandon Nakashima aus den USA.

Spannende Aufgaben stehen für die beiden deutschen Youngster an, die aufgrund einer Wildcard im Hauptfeld stehen und ebenfalls in der oberen Hälfte eingreifen. So bekommt es der Nürnberger Justin Engel im rein deutschen Duell mit dem Warsteiner Jan-Lennard Struff zu tun, während der Berliner Diego Dedura dem Italiener Luciano Darderi gegenüberstehen wird.

In der unteren Hälfte läuft der an Nr. 2 gesetzte US-Amerikaner Frances Tiafoe, der es zum Auftakt mit dem Chinesen Bu Yunchaokete zu tun bekommt, laut Setzliste im Viertelfinale auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Im anderen Viertel des unteren Draw-Bereichs wird der an Nr. 4 gesetzte Francisco Cerundolo nach seinem Auftakt gegen den Spanier Pedro Martinez und einem eventuellen Aufeinandertreffen mit dem Tschechen Jiri Lehecka von seinen argentinischen Landsleuten Sebastian Baez, der auf Platz 8 gelistet ist, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesana und Tomas Martin Etcheverry herausgefordert.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg