ATP Hangzhou: Alexander Bublik kurz vor viertem Saison-Titel

Nach seinen Titeln in HalleWestfalen, Gstaad und Kitzbühel könnte Alexander Bublik morgen beim ATP-Tour-250-Turnier in Hangzhou sein viertes Championat 2025 feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 15:04 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik könnte morgen in Hangzhou über seinen vierten Titel der Saison jubeln

Die starke Saison von Alexander Bublik geht weiter. Der Kasache, der im Sommer das “Alpen-Double” in Gstaad und Kitzbühel geholt hatte, steht nach einem ungefährdeten 6:3 und 6:3 gegen Lokalmatador Yibing Wu im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Hangzhou. Nachdem Bublik auch schon in HalleWestfalen reüssiert hatte, geht es also um den bereits vierten Turniersieg in diesem Jahr.

Damit bringt sich Alexander Bublik sogar ins Gespräch für eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin. Aktuell liegt er im Race auf Position zwölf. Für einen Vorstoss auf die acht begehrten Plätze müsste aber schon ein Erfolg bei einer größeren Veranstaltung her.

Miedler im Doppelfinale

Im Finale von Hangzhou geht es aber morgen gegen einen Überraschungsmann: Denn Valentin Royer setzte nach überstandener Qualifikation seines Siegeslauf auch im Halbfinale des Hauptfeldes fort, bezwang Landsmann Corentin Moutet erstaunlich sicher mit 6:3 und 6:2. Turnierfavorit Andrey Rublev war ja schon in seinem ersten Match an eben diesem Valentin Royer gescheitert.

Das Endspiel im Doppel findet mit österreichischer Beteiligung statt. Denn Lukas Miedler, der mit Francisco Cabral an Position eins gesetzt ist, zog mit einem 3:6, 6:3 und 10:3 gegen die indische Paarung Balaji/Bollipalli in das Titelmtach ein.

Hier das Einzel-Tableau in Hangzhou