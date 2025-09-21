ATP Hangzhou: Bublik auf Titelkurs, Medvedev scheitert erneut

Während Alexander Bublik souverän in das Halbfinale des APT-Tour-250-Turniers in Hangzhou, muss Daniil Medvedev weiter auf seinen ersten Turniersieg seit Rom 2023 warten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 17:42 Uhr

© Getty Images Für Alexander Bublik stehen die Chancen in Hangzhou bestens

Bublik spielte am Sonntag das letzte Viertelfinale und hielt sich beim 6:1 und 6:1 gegen Dalibor Svrcina nicht lange auf. Medvedev dagegen verlor dagegen gegen Rückkehrer Ybing Wu mit 7:5, 6:7(5) und 4:6. Die Titelflaute des Russen hält damit weiter an. Sein letztes Championat feierte Medvedev 2023 in Rom.

Ebenfalls ins Halbfinale eingezogen sind Corentin Moutet, der von der Aufgabe von Tomas Martin Etcheverry profitierte, und Valentin Royer. Der Franzose konnte sich etwas überraschend gegen Learner Tien in drei Sätzen behaupten.

In Chengdu erreichte Turnierfavorit Lorenzo Musetti mit einem 6:3 und 6:3 gegen Nikoloz Basilashvili das Halbfinale und trifft dort morgen auf Alexander Shevchenko. Ebenfalls unter den letzten vier stehen Alejandro Tabilo und Brandon Nakashima.

