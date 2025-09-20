ATP Hangzhou: Medvedev meldet sich mit Auftaktsieg zurück

Bei dem ATP-250-Turnier in Hangzhou konnte Zweitgesetzter Daniil Medvedev einen souveränen Auftaktsieg feiern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 08:54 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Hangzhou

Nach dem Eklat bei den US Open greift Medvedev, mittlerweile auf Platz 18 der Welt abgerutscht, bei dem 250-Tunier in Hangzhou an. Nach einem katastrophalen Jahr für den einstigen US Open Champion, soll zum Ende des Jahres nochmal die Siegeskurve nach oben steigen. Positiv gestimmt ist der Russe, hatte er nach eigenen Angaben eine sehr gute Trainingswoche, wo er „das beste Tennis in diesem Jahr“ gespielt habe.

Den Anfang machte der Zweitgesetzte Medvedev gegen den 20-jährigen Qualifikanten Nishesh Basavareddy aus den USA – und ließ dabei vorerst keine Fragen offen. Mit 6:2 und 6:3, einem souveränen ersten Aufschlag und soliden Punkteverwertung nach diesem, holte sich der Russe leichtfüßig den Auftaktsieg. Nächster Gegner wäre nach der Setzordnung Sebastian Korda.

Learner Tien auch schon im Viertelfinale

Gleichzeitig, auf Platz 1 der Turnieranlage, gab Youngster Leaner Tien seinen Auftakt bei dem chinesischen Event, wo der 19-Jährige als 7. gesetzter aufschlug. Auch der junge US-Amerikaner bekam es zu Beginn mit einem Qualifikanten zu tun – Giulio Zeppieri aus Italien. Mit 6:4 und 6:3 sicherte sich Tien sein Ticket unter die letzten Acht. Nächster Gegner: Andrey Rublev oder Qualifikant Valentin Royer.

Die Matches des Topgesetzten Andrey Rublev sowie des Kitzbühel-Champions und Drittgesetzten Alexander Bublik stehen im Laufe des Vormittags noch auf dem Programm.

