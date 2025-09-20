ATP Hangzhou: Titelfavorit Rublev fliegt im ersten Match raus

Andrey Rublev, die Nummer eins des ATP-Tour-250-Turniers in Hangzhou, musste sich schon bei seinem ersten Auftritt sang- und klanglos verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 14:18 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev muss aus Hangzhou ohne Sieg abreisen

Rublev unterlag dem Franzosen Valentin Royer mit 4:6 und 6:7 (2). Royer bekommt es im Viertelfinale mit Learner Tien zu tun, der bereits gestern sein Match gegen den italienischen Qualifikanten Giulio Zeppieri sicher mit 6:4 und 6:3 gewinnen konnte.

Am meisten Spannung gab es im rein französischen Duell zwischen Corentin Moutet und Arthur Cazaux. Moutet gewann schließlich mit 6:7 (2), 6:3 und 7:6 (3) und spielt in der Runde der letzten acht gegen Tomas Etcheverry. Der Argentinier gewann sein Achtelfinale gegen Rinky Hijikata sicher mit 6:1 und 6:4.

Auch Bublik kämpft sich ins Viertelfinale

Schon früher am Samstag konnte Daniil Medvedev ein überzeugendes 6:2 und 6:3 gegen Nishesh Basavareddy verbuchen. Medvedev, der seit Rom 2023 auf einen Turniersieg wartet, trifft im Viertelfinale von Hangzhou auf Rückkehrer und Lokalmatador Yibing Wu, der sich gegen Sebastian Korda in drei Sätzen behaupten konnte.

Einen hart erkämpften Sieg konnte auch Alexander Bublik feiern. Der Kasache gewann gegen Aleksandar Vukic mit 6:7 (6), 6:4 und 6.4. Bublik wartet nun entweder auf Zhizhen Zhang oder Dalibor Srvica.

