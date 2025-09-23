ATP Hangzhou: Vierter Titel 2025 - Bublik darf mit Turin spekulieren!

Alexander Bublik hat mit einem 7:6 (4) und 7:6 (4) gegen Überraschungsmann Valentin Royer das ATP-Tour-250-Turnier in Hangzhou gewonnen. Für den Kasachen war dies bereits der vierte Titel 2025.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 15:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Bublik feierte in Hangzhou bereits seinen veirten Titel 2025

Alexander Bublik spielt das beste Jahr seiner Karriere. Und darf nach seinem vierten Titel in der laufenden Saison auch noch auf eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin schielen. In Hangzhou kam Bublik diesem Ziel mit dem 7:6 (4) und 7:6 (4) gegen Valentin Royer um 250 Punkte weiter. So viele Zähler hatte Bublik ja auch schon in Gstaad und Kitzbühel mitgenommen, für den Erfolg in HalleWestfalen gab es sogar 500.

Im Race zu den ATP Finals machte Alexander Bublik mit diesem Triumph einen Vorstoss auf den zwölften Platz. Und in der Weltrangliste wird er ein neues Karriere-Hoch erreichen, nämlich Position 16.

Royer wird sich über die Niederlage andererseits nicht besonders lange grämen. Schließlich war der Franzose erst nach überstandener Qualifikation in das Hauptfeld gekommen, hatt dort in Runde zwei den Turnierfavoriten Andrey Rublev besiegt.

Im Doppel gab es in Hangzhou einen Sieg des Österreichers Lucas Miedler mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral. Die beiden schlugen im Finale Nicolas Barrientos und David Pel mit 6:4 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Hangzhou