ATP: Holger Rune mit Mental-Coach und besserer Pressearbeit in die Zukunft

Der 19-jährige Holger Rune dreht an zwei für ihn wichtige Schrauben, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2022, 17:04 Uhr

© Getty Images Holger Rune hat einen neuen Mental-Coach in sein Team aufgenommen

Holger Rune gilt als einer der allergrößten Zukunftshoffnungen im internationalen Tennisgeschehen. Der 19-jährige Däne hat bereits mehrfach sein großes Talent unter Beweis gestellt und in dieser Saison mit seinem Premierentitel in München als auch mit der Viertelfinalteilnahme bei den French Open die Tennisfans auf der ganzen Welt begeistert.

Weniger begeisternd war hingegen sein emotional instabiler Auftritt in Paris gegen Casper Ruud - zuallererst verlor die aktuelle Nummer 27 der Tennis-Weltrangliste die Contenance, um danach dem Norweger den Vortritt ins Semifinale des Sandplatz-Grand-Slam-Turniers zu überlassen. Die nachfolgende Rasen-Saison war ebenso ein Misshit, wie die Rückkehr auf sandiges Geläuf im skandinavischen Bastad.

"Fühle mich mit der Situation im Reinen"

Nun will Rune mit der Hilfe des ehemaligen Elite-Soldaten Bjarne Slot Christiansen, der sich mittlerweile als Mental-Chaoch verdingt, wieder in die Erfolgsspur finden. Und ein großes Problem haben die beiden schon ausgemacht - und zwar das Verhältnis des Nordländers zur internationalen Presse, wie Rune auf Instagram festgestellt hat: "Der vergangene Monat war ein Monat des totalen Lernens, insbesondere abseits des Tennisplatzes. Ich verstehe jetzt, wie die Dinge, die man tut und sagt, in der Presse falsch interpretiert und zum Schlechten verwendet werden können."

Es gäbe Dinge, die Rune heute anders machen würde, aber man könne die Vergangenheit nicht ändern. "Du kannst nur daraus lernen. Ich versuche, diese Presse-„Shows" so gut wie möglich zu überstehen. Ich versuche, klüger zu werden. Ich habe mir Tennis nicht wegen des Ruhms oder wegen der Presse ausgesucht, sondern weil ich den Sport liebe. Meine Freude am Spiel wurde durch diese Umstände für eine Weile unterbrochen. Jetzt fühle ich mich mit meiner Situation im Reinen. Ich liebe Tennis, so einfach ist das."