ATP: Holger Rune trennt sich von Severin Lüthi - nach nicht einmal zwei Monaten

Die Zusammenarbeit zwischen Holger Rune und Severin Lüthi ist überraschend zu einem frühen Ende gekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2024, 07:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Und tschüss! Holger Rune hat sich von Severin Lüthi getrennt

Heute Abend darf Holger Rune endlich mal wieder Turnier-Tennis spielen, der Australien-Trip ist mit der Zweitrunden-Niederlage gegen Arthur Cazaux in Melbourne ja doch arg kurz ausgefallen. Rune steigt als Nummer eins gesetzt in das 250er-Event in montpellier ein, trifft dort auf den spanischen Qualifikanten Pablo Llamas Ruiz. Mindestens ebenso spannend wie der Ausgang dieser Partie dürfte aber auch die Frage sein, wer denn heute in der Box des Dänen sitzt. Denn Severin Lüthi wird es nicht sein.

"Das Timing mit Severin hat einfach nicht gestimmt", erklärte Runes Mutter Aneke gegenüber einer dänischen TV-Station. "Holger braucht einen Coach, der permanent mit ihm unterwegs ist. Und einen Super-Coach." Den hat Rune im vergangenen Herbst ja in Boris Becker gefunden. Der dreimalige Wimbledon-Champion ist aus verschiedenen Gründen aber nicht in der Lage, das gesamte Tourprogramm seines Schützlings mitzumachen.

Rune - von Lüthi zu Carlsen

Ersatz für Lüthi, der jahrelang Roger Federer auf der Tour begleitet hat, scheint indes schon gefunden: Kenneth Carlsen, ehemaliger Profi und Landsmann von Rune, wird den Part des Tourcoaches übernehmen. Ob schon in Montpellier, wird sich weisen. Dazu Mutter Aneke: "Es ist absolut richtig, die geplante Zusammenarbeit mit Kenneth auszubauen, mit dem Holger schon als Junior einige Male trainiert hat. Kenneth kennt Holgers Spiel und Persönlichkeit extrem gut."

Severin Lüthi wird es verschmerzen können. Zumal der Ex-Profi aufgrund seiner Erfahrungen auch als Schweizer Davis-Cup-Kapitän sicherlich keine Probleme hätte, einen Job als Coach zu finden. Wenn er das denn überhaupt dauerhaft möchte.