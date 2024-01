ATP Hong Kong: Teenager Shang putzt Tiafoe weg, Rublev weiter

Teenager Juncheng Shang setzt seinen Traumlauf beim ATP-250-Turnier in Hong Kong fort und besiegte mit dem US-Amerikaner Frances Tiafoe einen ehemaligen Top10-Spieler in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 14:33 Uhr

© Getty Images Der Chinese Juncheng Shang sorgt in Hong Kong weiter für Furore.

Obwohl der Chinese Jungsheng Shang in den USA lebt und in der IMG-Academy in Florida trainiert, scheint sich der 18-jährige beim ATP-250-Turnier in Hong Kong auf Anhieb wohl zu fühlen. Als Wildcard-Starter schaffte der ehemalige Weltranglistenerste der Junioren den Einzug ins Viertelfinale, wo er auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe traf.

Auch gegen den ehemaligen Top10-Spieler ging Shang die Aufgabe furchtlos an. Nachdem er sich im dritten Game insgesamt fünf Breakbälle erspielte, diese aber nicht nutzen konnte, schaffte er im fünften Spiel mit seiner insgesamt sechsten Möglichkeit das Break. Ohne selber eine Chance zuzulassen, sicherte er sich mit souveränen Aufschlagspielen den ersten Durchgang.

Ein Nachlassen des Teenagers war auch im zweiten Durchgang nicht zu spüren. Ebenfalls im fünften Game gelang ihm das vorentscheidende Break, das er sicher zum 6:4, 6:4-Erfolg nach 89 Minuten transportierte.

Rublev bezwingt Fils

Mit Arthur Fils bekam es auch der topgesetzte Andrey Rublev mit einem Teenager zu tun. Gegen den 19-jährigen Franzosen leistete sich der Weltranglisten-5. nach gewonnenem ersten Durchgang eine Auszeit, siegte aber nach knapp zwei Stunden Spielzeit mit 6:4, 1:6, 6:2. Im Halbfinale trifft der 26-jährige auf den chinesischen Überraschungsmann Shang.

