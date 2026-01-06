ATP Hongkong: Erstrundenaus für Struff

Jan-Lennard Struff hat zum Auftakt in die neue Saison eine ärgerliche Erstrundenniederlage kassiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 13:10 Uhr

© Getty Images

Der Warsteiner verlor beim ATP-Turnier in Hongkong gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 3:6, 6:1, 1:6. Zuvor hatte Struff zum Start ins neue Jahr immerhin seine beiden Qualifikationsmatches gewonnen.

Der Davis-Cup-Routinier (35) liegt derzeit auf Rang 82 der Weltrangliste. Beim ersten großen Highlight des Tennisjahres, den Australian Open in Melbourne ab 18. Januar, steht er somit im Hauptfeld. In Hongkong ist nun kein deutscher Spieler mehr dabei.