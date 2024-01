ATP Hongkong: Frantzen/Jebens verlieren Auftaktmatch

Für das deutsche Duo Hendrik Jebens und Constantin Frantzen setzte es im Doppelwettbewerb des ATP-Turniers in Hongkong eine Niederlage. Das Duell gegen das österreichische Duo Erler/Miedler bleibt ihnen damit verwehrt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.01.2024, 16:22 Uhr

© GEPA pictures Henrik Jebens und Constantin Frantzen mussten sich direkt in der ersten Runde in Hongkong geschlagen geben.

Glatt in zwei Sätzen unterlag das deutsche Doppel den erfahrenen Tschechen Adam Pavlasek und Arel Bahar in der ersten Runde. 4:6, 4:6 lautete das Endergebnis nach 78 Minuten. Es ist erst das zweite Turnier auf der ATP-Tour von Constantin Frantzen und Hendrik Jebens, die im November in metz beim ersten Turnier auf diesem Level direkt das Finale erreichten.

Im letzten Jahr holte das Duo zahlreiche Titel auf der Challenger-Tour und spielte sich damit immer weiter nach vorne in den Top100 des Doppel-Rankings. Lohn wird die erste Grand-Slam-Teilnahme bei den Australien Open in einigen Tagen sein.

Mit der Niederlage ist auch ein Duell gegen die Österreicher Alexander Erler und Lucas Miedler geplatzt, die nach ihrem Sieg gegen das Doppel Maroszan/Ofner nun gegen die Bahar und Pavlasek im Viertelfinale antreten müssen.