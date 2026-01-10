ATP Hongkong: Musetti bezwingt Rublev und knackt erstmals Top 5
Lorenzo Musetti und Alexander Bublik stehen beim ATP 250-Turnier in Hongkong im Endspiel.
von Clemens Engert
zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 13:47 Uhr
Der topgesetzte Italiener zeigte gegen Andrey Rublev eine starke kämpferische Leistung, musste vor allem in Satz zwei ein paar brenzlige Situationen überstehen und erreichte mit dem 6:7 (4), 7:5 und 6:4-Erfolg sein neuntes ATP-Tour-Finale.
Musetti, der in Hongkong seinen ersten Titel seit 2022 anstrebt, klettert somit auf Platz 5 der ATP-weltrangliste – seine bisher beste Platzierung. Der 23-Jährige wird nach Adriano Panatta (1976) und Jannik Sinner (2024) der dritte Italiener in der Geschichte der Weltrangliste sein, der unter den Top 5 platziert ist.
Musettis Finalgegner ist erwartungsgemäß der an Nummer zwei gesetzte Alexander Bublik, der den US-Amerikaner Marco Giron nach Startschwierigkeiten mit 3:6, 6:4 und 6:2 bezwang.
Bublik holte im Vorjahr vier Titel auf der ATP-Tour und könnte mit einem Sieg über Musetti auch im Jahr 2026 schon früh anschreiben.
Hier das Einzel-Tableau in Hongkong