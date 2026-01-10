ATP Hongkong: Musetti bezwingt Rublev und knackt erstmals Top 5

Lorenzo Musetti und Alexander Bublik stehen beim ATP 250-Turnier in Hongkong im Endspiel.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 13:47 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti will in Hongkong seinen ersten Titel seit 2022 holen.

Der topgesetzte Italiener zeigte gegen Andrey Rublev eine starke kämpferische Leistung, musste vor allem in Satz zwei ein paar brenzlige Situationen überstehen und erreichte mit dem 6:7 (4), 7:5 und 6:4-Erfolg sein neuntes ATP-Tour-Finale.

Musetti, der in Hongkong seinen ersten Titel seit 2022 anstrebt, klettert somit auf Platz 5 der ATP-weltrangliste – seine bisher beste Platzierung. Der 23-Jährige wird nach Adriano Panatta (1976) und Jannik Sinner (2024) der dritte Italiener in der Geschichte der Weltrangliste sein, der unter den Top 5 platziert ist.

Musettis Finalgegner ist erwartungsgemäß der an Nummer zwei gesetzte Alexander Bublik, der den US-Amerikaner Marco Giron nach Startschwierigkeiten mit 3:6, 6:4 und 6:2 bezwang.

Bublik holte im Vorjahr vier Titel auf der ATP-Tour und könnte mit einem Sieg über Musetti auch im Jahr 2026 schon früh anschreiben.

