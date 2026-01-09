ATP Hongkong: Musetti, Bublik und Rublev stürmen ins Halbfinale

Beim ATP-250-Turnier haben die drei Topfavoriten auf den Titel allesamt das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2026, 13:52 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti gewann in zwei Sätzen

Nach den zahlreichen Überraschungen am Donnerstag haben sich beim ATP-250-Events in Hongkong am Freitag durchweg die Favoriten behauptet. Mit Lorenzo Musetti, Alexander Bublik und Andrey Rublev erreichten die drei bestplatzierten Spieler des Turniers geschlossen das Halbfinale.

Der topgesetzte Musetti beendete mit einem 6:4 und 6:4-Erfolg den Erfolgslauf von Überraschungsmann Coleman Wong. Der Italiener trifft im Halbfinale auf Andrey Rublev, der gegen Nuno Borges ebenfalls kaum Probleme hatte und dank einer starken Leistung mit 6:3 und 6:4 siegte.

In der unteren Hälfte ist Alexander Bublik der Favorit auf den Finaleinzug. Dieser Rolle wurde der Kasache mit seinem 6:1 und 7:6 (2)-Erfolg über Juncheng Shang vorerst auch gerecht. In der Vorschlussrunde bekommt es Bublik mit Marcos Giron zu tun. Dessen Viertelfinalgegner Michael Mmoh musste beim Stand von 3:6 und 0:1 aus seiner Sicht aufgeben.

Hier das Einzel-Tableau in Hongkong