ATP Hongkong: Nur Alexander Bublik wird seiner Favoritenrolle gerecht

Am Donnerstag ist beim ATP-250-Turnier in Hongkong lediglich Alexander Bublik seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Unter anderem schied der Titelverteidiger aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 12:37 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik hatte am Donnerstag leichtes Spiel

Dass in der Tenniswelt irgendwann nur mehr auf Alexander Bublik Verlass ist, war vor einem Jahr wahrlich noch nicht abzusehen. Doch am Donnerstag hat ausgerechnet der extrovertierte Kasache inmitten des Favoritensterbens beim ATP-250-Event in Hongkong hochsouverän das Viertelfinale erreicht. Bublik schlug Botic van de Zandschulp mit 6:3 und 6:3 und bekommt es nun mit Juncheng Shang zu tun.

Der chinesische Wildcard-Inhaber schlug den an Position fünf gesetzten Lorenzo Sonego im ersten Viertelfinale des Tages mit 6:3 und 6:4, eine noch größere Überraschung gab es in der darauffolgenden Partie. US-Qualifikant Michael Mmoh nahm Karen Khacanov mit 7:6 (2) und 7:4 (4) aus dem Turnier.

Musetti und Rublev auf Kollisionskurs

Und auch der Titelverteidiger musste im Achtelfinale seine Koffer packen. Marcos Giron besiegte den Franzosen Alexandre Muller mit 6:4 und 7:6 (4) und trifft nun auf seinen Landsmann Mmoh.

Weitaus weniger Überraschungen gab es bislang in der oberen Hälfte. So hatten am Mittwoch unter anderem Lorenzo Musetti und Andrey Rublev das Viertelfinale erreicht.

