ATP Hongkong: Premierentitel! Alexandre Muller feiert Comeback-Sieg gegen Kei Nishikori

Alexandre Muller hat beim ATP-250-Turnier in Hongkong seinen ersten Titel geholt. Im Finale setzte sich der französische Comeback-König gegen Kei Nishikori durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 11:31 Uhr

© Getty Images Alexandre Muller gewann in Hongkong

Alexandre Muller hat seine Traumwoche in Hongkong mit dem Turniersieg gekrönt. Der 27-jährige Franzose schlug Kei Nishikori im Finale des 250er-Turniers mit 2:6, 6:1 und 6:3 und holte damit seinen ersten Titel auf der Tour.

Muller erwies sich in Hongkong als wahrer Comeback-König, verlor er doch in jedem seiner fünf Matches den ersten Satz. Im Achtelfinale gegen Miomir Kecmanovic musste der Franzose sogar zwei Matchbälle abwehren.

Für Nishikori, der in Hongkong sein erstes Finale seit sechs Jahren erreicht hatte, endete die Woche hingegen mit einer kleinen Enttäuschung. Dennoch wird der verletzungsanfällige Japaner in der kommenden Woche in die Top 100 zurückkehren.

Hier das Einzel-Tableau in Hongkong