ATP Houston: Fritz, Isner und Tiafoe siegen vor Heimpublikum

Taylor Fritz, John Isner und Frances Tiafoe sorgten beim ATP-250-Turnier in Houston am Donnerstag für strahlende Gesichter auf den Zuschauerrängen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2022, 12:40 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz gewann seine Auftaktpartie in Houston

Nach dem erfolgreichsten Monat seiner Karriere will Taylor Fritz auch im April an seine Topform anschließen. Der Start gelang dem Indian-Wells-Champion schon einmal, beim ATP-250-Turnier in Houston setzte er sich in Runde zwei gegen Alejandro Tabilo mit 6:1 und 6:4 durch.

"Ich bin ziemlich zufrieden damit, wie ich gespielt habe. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe das ziemlich gut überstanden", meinte Fritz nach seinem ersten Match auf Sand im Jahr 2022. Im Viertelfinale trifft er auf Cristian Garin, der Jordan Thompson mit 3:6, 6:3 und 6:3 besiegte.

Tiafoe bezwingt Cuevas

Der Erfolg des Chilenen sollte am Donnerstag der einzige eines Spielers ohne US-amerikanische Staatsbürgerschaft bleiben. Denn neben dem 6:7 (1), 7:6 (4) und 6:3-Erfolg von John Isner über Steve Johnson in einem Duell zweier Lokalmatadoren (Isner wehrte einen Matchball ab) setzte sich Frances Tiafoe mit 5:7, 7:5 und 7:6 (4) gegen Pablo Cuevas durch.

Die Achtelfinalbegegnungen der oberen Hälfte hatten bereits am Mittwoch stattgefunden. Unter anderen löste dabei auch Nick Kyrgios sein Ticket für die Runde der letzten Acht.

Hier das Einzel-Tableau in Houston