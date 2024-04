ATP Houston: Marathonmann Jordan Thompson hat es wieder getan

Jordan Thompson hat beim ATP-Tour-250-Event in Houston das längste Match der Turniergeschichte gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 08:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Je später der Abend, desto besser Jordan Thompson

Als Gegner von Jordan Thompson sollte man mittlerweile gewarnt sein: Der Australier gibt einfach kein Match verloren. Diese Erfahrung hat Rafael Nadal Anfang der Saison in Brisbane gemacht, als er zwei Matchbälle nicht verwerten konnte. Auch auf dem Weg zu seinem Turniersieg in Los Cabos lieferte Thompson zwei Marathon-Matches, unter anderem gegen Alexander Zverev. Und nun hat er sich gemeinsam mit Aleksandar Kovacevic in die Rekordbücher des ATP-Tour-250-Turniers in Houston eingetragen.

Drei Stunden und 34 Minuten haben es sich Thompson und Kovacevic gegeben. Letzterer konnte dabei zwei Matchbälle im zweiten und einen im dritten nicht nutzen. Dann griff eben Thompson zu, gewann schließlich mit 4:6, 7:6 (1) und 7:6 (7).

Im Viertelfinale trifft Jordan Thompson nun auf Titelverteidiger Frances Tiafoe. Der wiederum hatte mit einem anderen Australier, James Duckworth nämlich, alle Hände voll zu tun. Konnte sich am Ende aber mit 6:2, 6:7 (4) und 7:5 behaupten.

Turnierfavorit Ben Shelton ist dann auch heute wieder im Einsatz. Shelton spielt in der Runde der letzten acht gegen Brandon Nakashima.

Hier das Einzel-Tableau in Houston