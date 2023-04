ATP Houston: Yannick Hanfmann scheitert im Halbfinale

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Houston ausgeschieden. Dr Deutsche unterlag Tomas Etcheverry mit 3:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2023, 22:22 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann hat in Houston ein starkes Turnier gespielt

Schade. Der tolle Lauf von Yannick Hanfmann, dem zum Beispiel auch Lokalmatador Tommy Paul zum Opfer gefallen war, ist im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Houston zu seinem Ende gekommen. Denn Hanfmann musste sich dem Argentinier Tomas Etcheverry mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Für den geht es in wenigen Stunden in der nächsten Doppelschicht gegen Frances Tiafoe. Die Nummer eins in Houston gewann gegen Gijs Brouwers sicher mit 6:4 und 6:1.

Für Yannick Hanfmann hat sich die Reise nach Houston aber so oder so gelohnt. Schließlich musste er über die Qualifikation gehen. Der Halbfinal-Einzug bescherte Hanfmann auch eine Verbesserung seiner Weltranglisten-Position: Im Live-Ranking wird er an Position 110 geführt.

