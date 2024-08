ATP: Hubert Hurkacz und Craig Boynton trennen sich

Hubert Hurkacz und Coach Craig Boynton gehen ab sofort getrennte Wege. Das wurde nach dem Aus von Hurkacz bei den US Open 2024 bekannt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 07:47 Uhr

© Getty Images Craig Boynton ist auf dem Trainermarkt wieder zu haben

Wer einen fantastischen Bart liebt (und jeder aufrechte Tennisfan sollte dies zwingend tun), dem wird Craig Boynton zumindest in den kommenden Wochen schmerzlich fehlen. Denn bei den Matches von Hubert Hurkacz wird Bonyton nicht mehr in der Box sitzen. Von neuen Engagements ist bislang nichts bekannt.

“Was für eine spezielle Reise diese letzten fünf Jahre waren”, postete Coach Boynton also bei INstagram. Wir haben so viele unglaubliche Hochs erlebten und sind zusammen gewachsen. Aber: auch gute Dinge kommen mal an ihr Ende. Hubi und ich haben einvernehmlich beschlossen, dass wir nun getrennte Wege gehen. Ich freue mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben und die kommenden Gelegenheiten."

Während seiner Zeit mit Craig Boynton hat Hubert Hurkacz alle acht Titel seiner Karriere gewonnen, darunter die ATP-Masters-1000-Evenst in Miami 2021 und in Shanghai im vergangenen Herbst. Bei den US Open 2024 war der 27-jährige Pole in Runde zwei an Jordan Thompson gescheitert.