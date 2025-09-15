ATP: In Chengdu wird Italienisch gesprochen

Mit Lorenzo Musetti und Luciano Darderi führen zwei Italiener die Setzliste für das ATP-Tour-250-Turnier in Chengdu an. Auch mit dabei: Filip Misolic, die österreichische Nummer eins.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 16:16 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti führt das Spielerfeld in Chengdu an

Der Sommer 2025 ist für Lorenzo Musetti nicht gerade nach Wunsch verlaufen. Bis es dann zu den US Open nach Flushing Meadows ging. Dort erreichte Musetti mit starken Vorstellungen das Viertelfinale, wo aber gegen Jannik Sinner Schluss war. Nun geht es Musetti in Chengdu weiter. Und das als Turnerfavorit des längst etablierten 250-Events. Musetti startet mit einem Freilos, spielt danach entweder gegen Dino Prizmic aus Kroatien oder den Franzosen Terence Atmane.

Mit Luciano Darderi ist ein weiterer Italiener an Position zwei gesetzt, auch Darderi beginnt mit einem Freilos. Nicht so der dritte Azurro in der Setzliste: Lorenzo Sonego, die Nummer acht, startet gegen Juan Manuel Cerundolo.

Auch Monfils reist nach Chengdu

Eine harte Aufgabe hat Österreichs bestklassierter Spieler gezogen: Filip Misolic muss in Runde eins gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard ran. Und das, nachdem Misolic erkrankt schon vor Beginn der Davis-Cup-Begegnung in Debrecen gegen Ungarn abreisen musste.

Und auch Gael Monfils tritt die Reise nach Chengdu an. Der französische Veteran bekommt es im ersten Match mit Alexander Shevchenko zu tun. Und träfe im Fall eines Erfolges entweder auf Landsmann Mpetshi Perricard oder Misolic.

Hier das Einzel-Tableau in Chengdu

