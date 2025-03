ATP Indian Wells: Alcaraz und Draper ziehen ins Halbfinale ein

Carlos Alcaraz und Jack Draper sind mit Zwei-Satz-Erfolgen gegen Francisco Cerundolo bzw. Ben Shelton in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2025, 06:54 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz fehlen in Indian Wells noch zwei Siege zum dritten Titel in Folge

Die “Mission Titelverteidigung” für Carlos Alcaraz in Indian Wells lebt! Nach dem 6:3 und 7:6 (4) gegen Francisco Cerundolo benötigt der Spanier nämlich nur noch zwei Siege, um nach 2023 und 2024 seinen dritten Triumph in Folge in Indian Wells feiern zu können. In der Vorschlussrunde bekommt es Alcaraz mit Jack Draper zu tun. Der Brite eliminierte Ben Shelton mit 6:4 und 7:5. Damit ist im Einzel kein US-Amerikaner mehr vertreten.

Alcaraz hatte gegen Cerundolo seine liebe Not. Denn der Argentinier stürmte im zweiten Satz zu einer 4:1-Führung, die Alcaraz aber egalisierte. es wäre in diesem Math nur ums Überleben gegangen, erklärte “Carlitos” nach seinem Erfolg. “Zu versuchen einen guten Rhythmus zu finden, ein gutes Match-Tempo, die Möglichkeiten zu verwerten, die er mir gegeben hat. Ich bin stolz auf alles, was ich heute geschafft habe.”

Von den bisherigen vier Partien gegen Draper hat Alcaraz drei gewonnen. Allerdings musste der Brite gleich zweimal aufgeben - so auch beim letzten Treffen bei den Australian Open Anfang der Saison 2025.

Medvedev schlägt Fils knapp

Das Halbfinale der oberen Tableau-Hälfte bestreiten Daniil Medvedev und Holger Rune. Medvedev konnte sich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) gegen Arthur Fils in einem sehr unterhaltsamen (wiewohl stark vom Wind beeinflussten) Match mit 6:4, 2:6 und 7:6 (7) behaupten. Rune wiederum gelang es erstmals, gegen Tallon Griekspoor zu gewinnen - und zwar mit 5:7, 6:0 und 6:3.

Für Medvedev geht es wie für Alcaraz um die dritte Finalteilnahme in Indian Wells in Folge. Im Head-to-Head mit Rune führt der Russe mit 2:1, die letzte Partie gab es vor einem Jahr im Viertelfinale von Indian Wells. Medvedev setzte sich damals in zwei Sätzen durch.

