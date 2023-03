ATP Indian Wells: Alexander Zverev vor Duell mit Emil Ruusuvuori gewarnt

Der Deutsche Alexander Zverev zeigt sich mit seinem Auftakterfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells zufrieden, wird aber mit dem nötigen Respekt an seine Drittrunden-Herausforderung Emil Ruusuvuori aus Finnland herangehen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2023, 14:07 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bekommt es heute Nacht mit dem Finnen Emil Ruusuvuori zu tun

Schritt für Schritt gelingt es Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev wieder zu alter Stärke zu gelangen. Auch wenn ihm Indian-Wells-Turnierdirektor Tommy Haas noch eine gewisse Lücke zur absoluten Weltspitze attestiert, ist sich auch der 44-Jährige sicher, dass mit dem ATP-Finals-Champion von 2018 und 2021 wieder bald auf allerhöchstem Spielniveau zu rechnen sein wird.

Für Haas kommt das erste der beiden Sunshine-Double-Events in den USA noch etwas zu früh im Aufbauprozess des 25-jährigen Hamburgers. Auch wenn Zverev etwa beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Dubai schon bis in die Vorschlussrunde vordringen konnte (und dort am Russen Andrey Rublev in zwei Sätzen scheiterte) fehlen dem ehemaligen Weltranglisten-Zweiten noch die großen Siege gegen wahre Kapazunder.

"Sehr solide erste Runde für mich"

Wie bereits berichtet, könnte im Achtelfinale des hochdotierten Combined-Events im US-Bundesstaat Kalifornien mit Daniil Medvedev ein echter Härtetest bevorstehen, zuvor möchte von Seiten des Deutschen allerdings noch der Finne Emil Ruusuvuori aus dem Turnierraster entfernt werden. Allerdings: Das bislang einzige Duell der beiden konnte 2021 in der zweiten Runde von Miami der Skandinavier in drei Sätzen für sich verbuchen.

Zverev selbst ist mit seinem Auftaktauftritt gegen den Argentinier Pedro Cachin durchaus zufrieden gewesen, wie er der deutschen Presse im Anschluss an den klaren 6:3,-6:1-Erfolg mitteilte: "Es war eine sehr solide erste Runde für mich. Ich bin froh über das Level, das ich gespielt habe." Obwohl die Bedingungen völlig anders waren als erwartet, sah der DTB-Spieler das Match auf sehr hohem Niveau.

Dieses muss der Olympiasieger von Tokio 2020 gegen Ruusuvuori mit Sicherheit nochmals finden, um reüssieren zu können. Ob die Konstanz dafür schon wieder zurück ist, wird sich heute im zweiten Duell nach 20Uhr (MEZ) auf dem Center Court des Tennis Paradise weisen.

