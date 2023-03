ATP Masters Indian Wells: Beendet Alexander Zverev die Serie von Daniil Medvedev?

Noch müssen beide Spieler ein Match gewinnen. Aber dann könnte es im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells zum Clash zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev kommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 13:30 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev durfte zuletzt ziemlich häufig jubeln

Den ganz großen Brocken hat Alexander Zverev im Rahmen seines Comebacks ja noch nicht aus dem Weg zu räumen gehabt. Gut, Taylor Fritz, gegen den Zverev beim United Cup antreten musste, darf man mittlerweile schon zur absoluten Weltspitze zählen. Aber das Treffen mit der amerikanischen Nummer eins kam für sein deutsches Pendant eindeutig zu früh. Noch dazu bei einem Wettbewerb, den man nicht zwingend ganz ernst nehmen muss - obwohl auch beim United Cup ATP-Punkte vergeben werden.

In Indian Wells könnte es im Achtelfinale für Zverev nun zu einer richtig schönen Zwischenprüfung auf dem Weg zu alten Meisterehren kommen. Wenn er selbst nämlich Emil Ruusuvuori schlägt (keine ganz leichte Aufgabe, das bislang einzige Match der beiden hat der Finne 2021 in Miami gewonnen). Und wenn Daniil Medvedev gegen Ilya Ivashka gewinnt.

Medvedev mit mühsamem Einstieg

Dann käme es zum 13. Duell zwischen Zverev und Medvedev, die Bilanz ist ausgeglichen. Es würde aber auch bedeuten, dass der Russe dann 16 Matches am Stück gewonnen hätte. Auf drei verschiedenen Kontinenten: Zunächst fünf Partien in Rotterdam, danach insgesamt neun in Doha und Dubai. Und eben zwei im Tennis Paradise in der kalifornischen Wüste. Der Einstieg in Indian Wells ist Medvedev schwieriger von der Hand gegangen, als es das Ergebnis von 6:4 und 6:3 gegen Brandon Nakashima vermuten ließe.

Er sei sich vorgekommen wie auf einem Sandplatz, so Medvedev nach seinem Sieg gegen den US-Amerikaner. Was zur Folge hatte, dass ein langer Ballwechsel auf den nächsten folgte. Glücklicherweise wird bei den ATP-Masters-1000-Turnieren ja nur auf zwei Gewinnsätze gespielt. Und in Indian Wells bekommen die Spieler auch noch einen Ruhetag zwischen ihren Matches.

Ein Treffen mit Medvedev wäre eine nächste schöne Standortbestimmung für Zverev, der, Achtung: halbschwerer Brocken, in Dubai im Halbfinale gegen Andrey Rublev unterlegen war.

Zverev gewinnt bei den ATP Finals 2021

Zuletzt sind sich Medvedev und Zverev bei den ATP Finals 2021 in Turin begegnet: In der Gruppenphase hatte da der Russe ganz knapp die Nase vorne, im Endspiel revanchierte sich Alexander Zverev ziemlich eindeutig.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells