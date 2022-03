ATP Indian Wells: Andrey Rublev schlägt Dominik Koepfer, Karatsev scheitert

Andrey Rublev hat Dominik Koepfer in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells in einem umkämpften Match mit 7:5 und 6:4 besiegt. Auch John Isner hat Runde drei erreicht. Überraschend gescheitert hingegen ist Aslan Karatsev, der gegen Steve Johnson den Kürzeren zog.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 22:19 Uhr

Andrey Rublev steht beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells in der dritten Runde

Für den Furtwanger Dominik Koepfer ist das mit über 8,5 Millionen Dollar dotierte ATP-Masters-1000-Event im kalifornischen Indian Wells beendet. Der 27-Jährige unterlag nach seinem Auftakterfolg gegen den Franzosen Benoit Paire dem an Nummer sieben gesetzten Russen Andrej Rublew 5:7, 4:6.

Nach Koepfer spielten am Sonntag auch Olympiasieger Alexander Zverev und der Kölner Oscar Otte um den Einzug in die Runde der besten 32. Beim parallel stattfinden WTA-Turnier stand für die ehemalige Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ebenfalls der zweite Auftritt auf dem Programm.

In der dritten Runde steht indes John Isner, der sich gegen Landsmann Sam Querrey in zwei Tiebreaks mit 7:6 (6) und 7:6 (2) durchsetzen konnte. Ein weiterer US-Amerikaner sorgte am Sonntag für eine Überraschung: Steve Johnson, mit einer Wildcard in Indian Wells ausgestattet, besiegte Aslan Karatsev in zwei Sätzen.