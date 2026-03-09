ATP Indian Wells: Auger-Aliassime muss sich gegen Landsmann strecken, Fonseca besiegt Paul

Felix Auger-Aliassime musste gegen Landsmann Gabriel Diallo nach Satzrückstand mächtig viel für den Achtelfinaleinzug beim ATP Masters in Indian Wells tun. Dort steht auch Joao Fonseca, der sich gegen Tommy Paul durchsetzen konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 06:50 Uhr

© Getty Images Felix-Auger-Aliassime musste sich gegen Landsmann Gabriel Diallo ordentlich strecken.

Felix Auger-Aliassime musste sich für den Achtelfinaleinzug in Indian Wells ordentlich strecken. Gegen Landsmann Gabriel Diallo, aktuell die Nummer 38 der Weltrangliste, geriet die Nummer neun der Welt gar in Satzrückstand, konnte nach dem verlorenen Tiebreak die Partie jedoch noch zu den eigenen Gunsten drehen.

Nach 2:29 unterhaltsamen Stunden setzte sich am Ende dann doch der Favorit 6:7(5), 6:3 und 6:3 gegen seinen Teamkollegen durch. Nächster Gegner ist Arthur Fils, der gegen Marton Fucsovics in zwei Sätzen erfolgreich war.

Fonseca erfolgreich, Tiafoe fordert Zverev

Einen tollen Erfolg durfte auch Joao Fonseca feiern. Der Brasilianer setzte sich gegen Tommy Paul deutlich mit 6:2 und 6:3 durch. Paul, aktuell auf Platz 24 abgerutscht, gab in beiden Sätzen jeweils doppelt seinen Aufschlag ab. Zu wenig für einen gut aufgelegten Brasilianer, der sich stabiler präsentierte, und nun Jannik Sinner herausfordern wird.

Auch die heimischen US-Fans durften sich am Ende des Turniertages noch über einen Erfolg freuen. Frances Tiafoe erteilte Flavio Cobolli geradezu eine Abreibung. Nur 68 Minuten benötigte Tiafoe gegen den Italiener, der sich 1:6, 2:6 geschlagen geben musste.

Tiafoe ist damit der Achtelfinalgegner von Alexander Zverev. Mit dem getankten Selbstvertrauen und dem Publikum im Rücken dürfte Tiafoe keine einfache Aufgabe für die deutsche Nummer eins werden.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells