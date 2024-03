ATP Indian Wells: Aus für Djokovic-Bezwinger Luca Nardi

Für Luca Nardi ist das ATP Masters in Indian Wells nach seinem Triumph über Novak Djokovic beendet. Gegen Tommy Paul unterlag der Italiener 4:6, 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2024, 23:45 Uhr

© Getty Images Luca Nardi musste nach seinem Sieg über Novak Djokovic die Hürde Tommy Paul meistern.

Nach seinem grandiosen Erfolg über Novak Djokovic, stand Luca Nardi in seinem Achtelfinale gegen Tommy Paul ganz besondern im Rampenlicht. Und das war dem 123. der Weltrangliste definitiv anzumerken. Beim Stand von 4:4 zeigte Nardi Nerven und ließ Tommy Paul damit den ersten Satz ausservieren.

Eine frühe Vorentscheidung folgte dann im zweiten Durchgang, den sich der US-Amerikaner nach einem frühen Break nicht mehr nehmen ließ. Zu stark war der konzentriert agierende Tommy Paul an diesem Tag. Nach 1:21 Stunde verwandelte dieser seinen zweiten Matchball zum Einzug in die Runde der letzten acht Spieler in Kalifornien

Luca Nardi nun ein Begriff

Trotzdem kann Luca Nardi selbstverständlich mit seinem Auftritt in Kalifornien zufrieden sein. Nach seinem Sieg über Branchenprimus Novak Djokovic ist der junge Italiener allen Tennisfans ein Begriff. Ein Match mit Casper Ruud bleibt ihm nun verwehrt. In diesen genuss kommt stattdessen der 17. des ATP-Rankings im Viertelfinale.

