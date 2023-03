ATP Indian Wells: Bei Stefanos Tsitsipas zwickt die Schulter - niedrige Erwartungen

Stefanos Tsitsipas geht als Nummer zwei in das erste ATP-Masters-1000-Event des Jahres in Indian Wells. Angesichts einer Schulterverletzung sind die Erwartungen beim Griechen jedoch äußerst gering.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.03.2023, 05:21 Uhr

Bei Stefanos Tsitsipas zwickt die Schulter

So laut die Saison 2023 für Stefanos Tsitsipas begonnen hat - allen voran natürlich mit dem Finaleinzug bei den Australian Open -, so still ist es zuletzt um den Griechen geworden. Nur ein Turnier hat der Weltranglistendritte seit seiner zweiten Grand-Slam-Finalteilnahme bestritten, dort setzte es bereits im Achtelfinale eine deutliche Niederlage gegen einen gelöst aufspielenden Jannik Sinner.

Der anvisierten Auftritt in Acapulco musste der 24-Jährige in der Folge absagen. Spätestens jetzt war klar: Der Grieche ist nicht bei 100 Prozent. Das hat Tsitsipas nun selbst auch ganz offen angesprochen. Im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells, Tsitsipas ist die Nummer zwei des Turniers, erklärte der Weltranglistendritte, mit geringen Erwartungen ins erste Masters-1000-Turnier des Jahres zu gehen.

Tsitsipas ohne Erwartungen

"Ich habe mir selbst versprochen, dass ich diese zwei kommenden Turniere nicht verpassen möchte. Aber ich bin noch in der Genesung und ich werde mir nicht vormachen, dass ich eine Chance habe, bei den nächsten beiden Turnieren gut abzuschneiden, weil das wäre falsch", erklärte der Grieche in der obligatorischen Pressekonferenz vor Turnierbeginn. "Ich habe das nicht oft in meiner Karriere gesagt, aber ich denke nicht, dass ich in der Lage sein werde, weit zu kommen. Die Priorität ist, meinen Körper auf Sand vorzubereiten."

Für den 24-Jährigen kommt dieser Verletzung naturgemäß ungelegen, wie Tsitsipas betonte. "Es ist eine sehr unglückliche Verletzung zu dieser Zeit des Jahres, denn ich bin sehr gut in die Saison gestartet", sagte der Grieche, nur um dann doch etwas Hoffnung zu schöpfen: "Wir haben es bei einigen Champions wie Rafael Nadal gesehen, die lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen hatten, aber immer noch auf einem sehr guten Niveau spielen können." Tsitsipas eröffnet in Indian Wells am Freitag gegen Jordan Thompson.