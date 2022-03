ATP Indian Wells: Berrettini im Achtelfinale – jetzt gegen Kecmanovic

Matteo Berrettini übersteht eine schwierige Phase gegen Lloyd Harris, wehrt drei Satzbälle ab und erreicht zum ersten Mal die vierte Runde bei den BNP Paribas Open (6:4, 7:5).

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 21:36 Uhr

Zum ersten Mal in Runde 4: Matteo Berrettini

Der Italiener, der zum vierten Mal in der kalifornischen Wüste am Start ist, zeigte im „Stadion 2“ seinen ganzen Kampfgeist. Berrettini konnte einen 2:5-Rückstand in Satz zwei noch einmal drehen und nach einer Stunde und 32 Minuten in die nächste Runde einziehen.

„Es bedeutet viel, [die vierte Runde zu erreichen]“, sagte Berrettini in seinem Interview auf dem Platz. „Ich mag die Bedingungen, aber aus irgendeinem Grund konnte ich hier nie mein bestes Tennis spielen. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, Lloyd ist ein harter Gegner. Es fühlt sich wirklich schön an, zum ersten Mal die vierte Runde zu erreichen. Jedes Jahr verbessere ich mich.“

Kecmanovic schlägt van de Zandschulp

„Ich wurde aber auch ein bisschen nervös“, fügte Berrettini hinzu. „Mir hat der Start in den zweiten Satz nicht gefallen. Es hat geholfen, die Wut ein wenig herauszulassen. Ich habe anschließend die richtige Balance gefunden.“ Matteo Berrettini trifft nun auf Miomir Kecmanovic, der schon bei den Australian Open in der vierten Runde stand und heute mit 7:6 und 7:5 gegen Botic van de Zandschulp gewinnen konnte.