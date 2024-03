ATP Indian Wells: Bieneninvasion macht Imker zum Star

Ein Bienenvolk bevölkerte kurz nach dem Start des Matches zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev die Skycam. Der Startpunkt von skurrilen 120 Minuten mit einem ganz eigenen Star.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.03.2024, 07:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ein Bienenvolk sorgte in Indian Wells für eine lange Unterbrechung.

Es wirkte zuerst etwas übertrieben. Carlos Alcaraz und Alexander Zverev ergriffen die Flucht als ein Schwarm Bienen den Court belagerte und sich auf der Skycam über dem Court sammelte. Das Match musste unterbrochen werden. Zu hoch war die Anzahl an umherschwirrenden Insekten. Schiedsrichter Mohamed Lahyani informierte die Zuschauer über die Pause und verwendete zur Begründung den Begriff "Bieneninvasion".

Nach einigen Minuten blieb den Verantwortlichen nichts anderes übrig als einen Fachmann auf die Anlage kommen zu lassen. Und dieser ging nach seinem Eintreffen mit einem klaren Plan vor, beseitigte das Bienenproblem und rettete so allen Beteiligten den Tag auf dem Stadium 1.

Imker wird zum Star des Tages

Kurz nachdem er die Skycam vom Bienenvolk befreite, betrat Imker Lance Davis dann unter großem Jubel des Publikums den Court. Der Star an diesem Tag, der in der kalifornischen Sonne auf dem Platz stand, hatte kein Racket in der Hand. Stattdessen trug er heldenhaft eine Sprayflasche und weitere Instrumente, um das Bienenproblem endgültig zu beseitigen. Dabei wirkte es so, als würde der tiefenentspannt wirkende Davis die in der Mitte des Platzes wartenden Carlos Alcaraz und Alexander Zverev zumindest kurzzeitig in den Schatten stellen.

Hätte Lance Davis an diesem Tag selbst zum Schläger gegriffen, die bedingungslose Unterstützung des Publikums wäre ihm sicher gewesen. Die Zuschauer gaben sich jedoch auch mit gemeinsamen Bildern mit dem Bienenbändiger zufrieden, während zeitgleich der Instagram-Account des Imkers an Followern gehörig zulegen konnte.

Als Carlos Alcaraz und Alexander Zverev grünes Licht bekamen und ihr Match wieder aufnehmen konnten wirkte es fast so, dass die vorherigen 120 Minuten nicht passiert wären. Doch die Beteiligten Personen werden sich sicherlich für immer daran erinnern. Lance Davis ganz besonders.

Hier das Einzel-Tableau der Herren