ATP Indian Wells: Carlos Alcaraz souverän, auch Andy Murray und Stan Wawrinka weiter

Mit Carlos Alcaraz hat der topgesetzte Spieler bei den BNP Paribas Open in Indian Wells seine Auftaktpartie gewonnen. Auch die Altstars Andy Murray und Stan Wawrinka konnten die Runde der letzten 32 Spieler erreichen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2023, 08:11 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist gut in das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gestartet

Starker Turniereinstieg von Carlos Alcaraz beim Combined-Event von Indian Wells: Der topgesetzte Spanier konnte nach einem Freilos in Runde eins einen glatten 6:3,-6:3-Erfolg gegen den Australier Thanasi Kokkinakis einfahren. Nächste Aufgabe für den topgesetzten 19-Jährigen ist der Niederländer Tallon Griekspoor, der sich dem Argentinier Guido Pella mit zwei Tiebreaks 7:6 (3), 7:6 (4) entledigte.

Aber auch die Routiniers hatten am Samstag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Kalifornien einen guten Lauf. So setzte sich Dauerkämpfer Andy Murray gegen den Moldauer Radu Albot für seine Verhältnisse absolut sicher mit 6:4, 6:3 durch und darf nun gegen Landsmann Jack Draper ran. Der hatte sich nämlich in einem britischen Duell gegen die Turnier-Nummer-24 Daniel Evans 6:4, 6:2 durchgesetzt.

Lokalmatador Fritz gewinnt US-Duell

Zweiter erfolgreicher Altstar war der Schweizer Stan Wawrinka. Der sich ebenfalls jederzeit aufopfernde Schweizer, der für die Teilnahme am hochdotierten Masters-Turnier ein Protected Ranking nutzte, bezwang den an 26 gesetzten Serben Miomir Kecmanovic 7:6 (8), 6:4 und wehrte dabei im Tiebreak des ersten Durchgangs gleich fünf Satzbälle seines Gegenübers ab. Die nächste Hürde wird für "Stan the man" allerdings noch schwieriger zu meistern sein, wartet doch der junge Däne Holger Rune auf ein Generationenduell mit dem dreifachen Grand-Slam-Champion.

Feiern durfte auch das Heimpublikum: Neben Tommy Paul, der den Deutschen Jan-Lennard Struff in zwei Sätzen abfertigte, steht auch der viertgereihte Titelverteidiger Taylor Fritz in der Runde der letzten 32. Im US-Duell gegen Nachwuchshoffnung Ben Shelton reichte es für den 25-jährigen Kalifornier für einen hart erarbeiteten 4:6,-6:4-6:3-Sieg. Nächster Halt: Sebastian Baez aus Argentinien.

