ATP Indian Wells: Daniel Altmaier schlägt Sam Querrey, Philipp Kohlschreiber verliert

Freud und Leid für die deutschen Spieler beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells: Während Daniel Altmaier einen Sieg über Sam Querrey feierte, musste Philipp Kohlschreiber einen Auftaktniederlage einstecken.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.10.2021, 22:05 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier schlug Sam Querrey in der ersten Runde von Indian Wells

Daniel Altmaier (23) hat sein erstes Match bei einem ATP-Masters-1000-Turnier gewonnen. Der Weltranglisten-114. aus Kempen setzte sich in Indian Wells in der ersten Runde gegen den Amerikaner Sam Querrey 6:2, 6:4 durch und trifft nun auf den an Position 23 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov. Ausgeschieden ist dagegen Philipp Kohlschreiber (37), der Augsburger unterlag Taro Daniel aus Japan 2:6, 4:6.

Am Freitag sind die Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dominik Koepfer (Furtwangen) in der ersten Runde im Einsatz. Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) wartet nach einem Freilos noch auf seinen Gegner. Das mit 8,36 Millionen Dollar dotierte Turnier war wegen der Pandemie vom Frühjahr in den Herbst verlegt worden.

