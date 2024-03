ATP Indian Wells: Daniil Medvedev hat mit den Courts Frieden geschlossen

Im vergangenen Jahr hat Daniil Medvedev lautstark die Umstände in Indian Wells beklagt. Zwölf Monate später schlägt der Russe andere Töne an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 13:14 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Mittwoch in Indian Wells

Grundsätzlich gilt: Daniil Medvedev ist vor allem bei jenen ATP-Turnieren im Favoritenkreis anzusiedeln, die er noch nicht gewonnen hat. Titelverteidigungen sind nicht die Sache des Russen, aber für neue Abenteuer steht Medvedev stets bereit. Dass da schon mal ein ziemlich beeindruckender Triumph auf der von ihm ungeliebten Asche wie 2023 in Rom herauskommen kann, bestätigt diese These nur.

So gesehen sind die Aussichten für das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells nicht schlecht. Im Tennis Paradise hat Medvedev bislang noch nicht als Turniersieger angeschrieben, im vergangenen Jahr aber immerhin das Finale erreicht. Und dieses chancenlos gegen Carlos Alcaraz verloren.

Auf dem Weg dorthin ist die Ansage von Medvedev viral gegangen, wonach er ein Hartplatz-Experte sei. Und dass in Indian Wells entgegen anders lautenden Darstellungen eben nicht auf Hartplatz gespielt würde. Tatsächlich sind die Bedingungen bei den Abendmatches, wenn die Temperaturen schon in den Keller gegangen sind, ganz spezielle. Aber egal, was passieren sollte: Daniil Medvedev ist ein geläuteter Mann.

Medvedev schimpft in Richtung Simon

„Ich werde definitiv nicht dem Court die Schuld dafür geben für irgendetwas, das passiert, ob also gut oder schlecht spiele, gewinne oder verliere“, erklärte Medvedev in seiner Pressekonferenz vor Beginn des Klassikers im Tennis Paradise. „Ich liebe es hier.“

Böse Zungen könnten nun sagen: Warum auf die Courts schimpfen, wenn in der Box mit Gilles Simon neuerdings ein noch unverbrauchter Empfänger der temporären Tiraden von Medvedev sitzt? Simon hat im Halbfinale von Dubai, das Medvedev gegen Ugo Humbert in zwei Sätzen verlor, schon einiges zu hören bekommen. Aber vielleicht ist in Indian Wells ja auch wieder Gilles Cervara am Start. Dann gilt auch für den professionellen Tenniscoach: Geteiltes Leid ist halbes Leid.

