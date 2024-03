ATP Indian Wells: Djokovic mit Stotterstart, Ruud souverän

Novak Djokovic ist eher langsam in das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gestartet. Der Weltranglistenerste musste gegen Aleksander Vukic über die volle Distanz gehen.

© Getty Images Novak Djokovic hatte zum Auftakt in Indian Wells große Mühe

Man hat Novak Djokovi in den vergangenen Tagen in Indian Wells oft beim Fußballspielen gesehen, natürlich ist der Branchenprimus auch in dieser Disziplin ein Experte. Am Samstagnachmittag musste Djokovic nun erstmals beim Tennis ran. Und er mühte sich gegen Aleksander Vukic doch mehr als erwartet, gewan schließlich aber mit 6:2, 5:7 und 6:3. Damit sind die Chancen von Djokovic auf einen sechsten Titel im Tennis Paradise intakt.

Für Djokovic ist es der erste Auftritt in Indian Wells seit 2019, was sich aber gar nicht so angefühlt habe. "Ich habe mit dem Publikum und mit alen, die ich fünf Jahre lang nicht gesehen habe, sofort eine Verbindung hergestellt", erklärte der Favorit nach seinem Sieg. "Viele Leute kommen zu den Trainingseinheiten, nicht nur zu meinen. Es ist großartig, so viel Leidenschaft, Respekt und Wertschätzung für das Tennis und uns Spieler zu sehen."

In der dritten Runde trifft Djokovic etwas überraschend auf den Italiener Luca Nardi. Der Lucky Loser setzte sich in Runde zwei gegen Zhizhen Zhang in drei Sätzen durch.

Nicht ganz so viele Probleme wie die Nummer eins der Welt hatten Taylor Fritz und Casper Ruud. Lokalmatador Fritz gewann gegen Alejandro Tabilo mit 7:6 (2) und 6:2. Ruud setzte sich gegen Lukas Klein mit 6:4 und 7:6 (4) durch.

